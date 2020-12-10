Белорусов перестанут выпускать из страны

У желающих покинуть государство осталось 10 дней до вступления меры в силу

Из-за распространение коронавирусной инфекции власти Белоруссии решили ограничить выезд граждан за пределы государства через наземные пункты – автодорожные, железнодорожные и речные. 

Решение вступит в силу через 10 дней, 20 декабря. Документ опубликован на белорусском портале правовой информации. 

Мера коснется как граждан Белоруссии, так и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное на территории страны.Исключение составят случаи, при которых председатель государственного пограничного комитета принимает решение о разрешении на выезд – к примеру, при чрезвычайных обстоятельствах или для национальных интересов Белоруссии. 

Ограничения не будут касаться ряда официальных лиц: дипломатов,  членов официальных делегаций и судов, работников связи и других.

Евгения НАГОРСКАЯ

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