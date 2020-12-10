У желающих покинуть государство осталось 10 дней до вступления меры в силу

Из-за распространение коронавирусной инфекции власти Белоруссии решили ограничить выезд граждан за пределы государства через наземные пункты – автодорожные, железнодорожные и речные.

Решение вступит в силу через 10 дней, 20 декабря. Документ опубликован на белорусском портале правовой информации.

Мера коснется как граждан Белоруссии, так и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное на территории страны.Исключение составят случаи, при которых председатель государственного пограничного комитета принимает решение о разрешении на выезд – к примеру, при чрезвычайных обстоятельствах или для национальных интересов Белоруссии.

Ограничения не будут касаться ряда официальных лиц: дипломатов, членов официальных делегаций и судов, работников связи и других.