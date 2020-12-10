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Из-за распространение коронавирусной инфекции власти Белоруссии решили ограничить выезд граждан за пределы государства через наземные пункты – автодорожные, железнодорожные и речные.
Решение вступит в силу через 10 дней, 20 декабря. Документ опубликован на белорусском портале правовой информации.
Мера коснется как граждан Белоруссии, так и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное на территории страны.Исключение составят случаи, при которых председатель государственного пограничного комитета принимает решение о разрешении на выезд – к примеру, при чрезвычайных обстоятельствах или для национальных интересов Белоруссии.
Ограничения не будут касаться ряда официальных лиц: дипломатов, членов официальных делегаций и судов, работников связи и других.
В городе введен режим повышенной готовности
Ожидаемого результата принятые Берлином ограничения не принесли