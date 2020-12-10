Вакцинирование проводилось дважды

После начала масштабной вакцинации в Москве несколько человек, прошедших процедуру рассказали о ее последствиях. В анализах привитых "Спутником V" обнаружены необычные результаты.

Количество антител у одних в четыре раза превысило норму. В частности, у первого вакцинированного их оказалось 40,74 единицы на 1 мл (норма – 10 или меньше), у второго – 20, у третьего – 14,6. При этом у третьего через три недели после вакцинации уровень антител были чуть выше нормы, а еще через несколько дней сократился почти в два раза. У единиц испытуемых антитела не выработались совсем.

Тесты на иммуноглобулины у этих людей брали через три недели после второй вакцинации. Именно так рекомендовал поступать директор Центра Гамалеи, где был создан препарат. Проверка проводилась идентичными тест-системами.

Еще двум другим вакцинированным удалось узнать об антителах после проведения других тестов. При этом уровень иммуноглобулинов у одного из них был 15 при норме 1,1, а у другого – 17,57 при норме 0,8.

Антитела G защищают от заражения COVID-19, сообщила РИА "Новости" руководитель направления лабораторной медицины и продвижения лабораторных услуг ОМДиЭ ЦНИИ эпидемиологии Елена Тиванова. И добавила, что ужу зарегистрировано много тест-систем на антитела, но сравнить результаты пока не возможно, поскольку нет единых стандартов.

Также промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" предварительно показывает ее эффективность выше 95 процентов на 42-й день после первой прививки.



Ранее сообщалось о смерти шести человек после вакцинации от COVID-19. Прививки делали преператом Pfizer американско-немецкого производства.

В Москве 5 декабря началась добровольная вакцинация против коронавируса. За день до этого велась онлайн-запись на процедуру. В первую очередь, прививают врачей, учителей и сотрудников городских соцслужб.