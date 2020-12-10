Бесполезен: популярный способ защиты от COVID-19 оценили ученые

Альтернативы маске нет

Ношение пластикового щитка на лице не защитит от COVID-19. Это средство абсолютно бесполезно. Об этом сообщили после проведения исследования японские ученые.

По ходу эксперимента специалисты наблюдали за потоками воздуха в момент, когда кашлял или чихал зараженный коронавирусом, у которого не было никакого средства защиты. Было установлено, что завихрения не только оседают по краям щитка, но и проникают под него.

Вирусы способны переместиться на расстояние в 1 м за 0,5 – 1 секунду. Поэтому находящийся поблизости человек в щитке может вдохнуть частицы инфекции и заразиться, отметили исследователи из Университета Фукуоки. Их выводы опубликованы в журнале Physics of Fluids

Чтобы сократить объем попадающего на края этого средства защиты потока воздуха щитки следует усовершенствовать. Несколько вариантов улучшенных приспособлений уже разрабатываются и проходят испытания. 

Полина ДОРОЖКИНА

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