Курс рубля
- Доллар по 55: экономист озвучил прогноз на 2021 год
- Рубль подешевел по отношению к евро и доллару
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
683 новости
Вакцинация от инфекции из Китая начнется во всех регионах РФ до конца текущей недели, то есть до 13 декабря. Об этом сообщил секретариат вице-премьера страны Татьяны Голиковой.
Такое решение было принято после того, как все регионы подтвердили, что готовы к началу вакцинации, говорится на сайте кабмина.
О том, чтобы начать вакцинацию в стране в начале декабря, ранее говорил президент РФ Владимир Путин. В столице страны прививки начали делать 5 декабря.
В Роскосмосе намекнули на двойные стандарты США