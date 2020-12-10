Стала известна дата начала вакцинации от COVID-19 во всех регионах России

Россиянам осталось ждать совсем недолго

Вакцинация от инфекции из Китая начнется во всех регионах РФ до конца текущей недели, то есть до 13 декабря. Об этом сообщил секретариат вице-премьера страны Татьяны Голиковой.

Такое решение было принято после того, как все регионы подтвердили, что готовы к началу вакцинации, говорится на сайте кабмина.

О том, чтобы начать вакцинацию в стране в начале декабря, ранее говорил президент РФ Владимир Путин. В столице страны прививки начали делать 5 декабря. 

Полина ИВАНОВА

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