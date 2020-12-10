Россиянам осталось ждать совсем недолго

Вакцинация от инфекции из Китая начнется во всех регионах РФ до конца текущей недели, то есть до 13 декабря. Об этом сообщил секретариат вице-премьера страны Татьяны Голиковой.

Такое решение было принято после того, как все регионы подтвердили, что готовы к началу вакцинации, говорится на сайте кабмина.

О том, чтобы начать вакцинацию в стране в начале декабря, ранее говорил президент РФ Владимир Путин. В столице страны прививки начали делать 5 декабря.