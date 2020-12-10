Собянин рассказал о дополнительных ограничениях в новогоднюю ночь

Власти столицы не планируют устраивать массовые праздничные мероприятия

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопрос, который волновал многих гостей и жителей столицы: будут ли вводиться дополнительные ограничения в период новогодних праздников.

По словам градоначальника, власти не планируют вводить новые ограничения и штрафы. В эфире "России 24" Собянин подчеркнул, что массовых мероприятий в Москве в новогодние праздники не будет. 

"Конечно, москвичи будут гулять по улицам, паркам, скверам, но при этом никаких массовых специальных мероприятий мы там устраивать не собираемся", – заявил мэр столицы. 

Ранее Собянин призвал москвичей не расслабляться в период борьбы с COVID-19. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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