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Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопрос, который волновал многих гостей и жителей столицы: будут ли вводиться дополнительные ограничения в период новогодних праздников.
По словам градоначальника, власти не планируют вводить новые ограничения и штрафы. В эфире "России 24" Собянин подчеркнул, что массовых мероприятий в Москве в новогодние праздники не будет.
"Конечно, москвичи будут гулять по улицам, паркам, скверам, но при этом никаких массовых специальных мероприятий мы там устраивать не собираемся", – заявил мэр столицы.
Ранее Собянин призвал москвичей не расслабляться в период борьбы с COVID-19.
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