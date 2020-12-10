Почти 7 миллионов доз российской вакцины поступят в гражданский оборот до конца зимы

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В кабинете министров оценили производственные мощности
предприятий-изготовителей препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции
"Спутник V".
По словам заместителя председателя российского правительства Татьяны Голиковой, до конца февраля в гражданский оборот должно поступить порядка 6,9 миллиона доз российской противокоронавирусной вакцины.
Вице-премьер рассказала о достижениях отечественных производителей вакцины на брифинге, который состоялся 10 декабря, передает ТАСС.
Напомним, препарат для вакцинации от COVID-19 "Спутник V" стал первой зарегистрированной вакциной. Летом этого года были завершены клинические испытания, и 11 августа препарат официально зарегистрировали.
Добровольцы получили первую дозу "Спутник V" 9 сентября. На данный момент в проекте принимают участие 40 тысяч человек. 10 тысяч из них вместо укола вакцины получили плацебо.
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