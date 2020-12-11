Носить маску от коронавируса в мороз опасно: врачи объяснили причину

продолжениеCвежая статистика по коронавирусу в России на 11 декабря
При низких температурах это средство защиты нужно снимать

Ношение маски должно обезопасить человека там, где находятся много людей. На улице в мороз надевать ее нежелательно, чтобы избежать негативных последствий, посоветовала московская врач-инфекционист Елена Белова. 

Стоит покашлять или чихнуть, в маске появляется влага. Она при температуре воздуха ниже нуля охлаждается, а то и замерзает, а с нею и человек. Это может привести к простуде и даже к более серьезному заболеванию, пояснила медик РИА "Новости".

Чтобы подобного не случилось, маску на улице лучше снимать. В помещении она тоже не нужна, если рядом никого нет, добавила специалист.

При дыхании и разговоре внутри маски также образуются капельки. Мокрое средство защиты нужно снять и выбросить, отметила Белова.

Ранее  сообщалось, что альтернативы маске пока нет. Такое популярное средство, как пластиковый щиток, не защитит от коронавируса – он бесполезен.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Двое погибли: подробности инцидента с российскими миротворцами в Карабахе

Все обстоятельства произошедшего еще устанавливаются

Дебилизм и позор США: Кадыров эмоционально отреагировал на новые американские санкции

Лидер Чечни заявил, что ни с какими последствиями республика не столкнется

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей