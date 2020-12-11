При низких температурах это средство защиты нужно снимать

Ношение маски должно обезопасить человека там, где находятся много людей. На улице в мороз надевать ее нежелательно, чтобы избежать негативных последствий, посоветовала московская врач-инфекционист Елена Белова.

Стоит покашлять или чихнуть, в маске появляется влага. Она при температуре воздуха ниже нуля охлаждается, а то и замерзает, а с нею и человек. Это может привести к простуде и даже к более серьезному заболеванию, пояснила медик РИА "Новости".

Чтобы подобного не случилось, маску на улице лучше снимать. В помещении она тоже не нужна, если рядом никого нет, добавила специалист.

При дыхании и разговоре внутри маски также образуются капельки. Мокрое средство защиты нужно снять и выбросить, отметила Белова.

Ранее сообщалось, что альтернативы маске пока нет. Такое популярное средство, как пластиковый щиток, не защитит от коронавируса – он бесполезен.