Из-за COVID-19 наша страна уже потеряла 45 893 жителя

В России за одни сутки инфекцию из Китая обнаружили у 28 585 человек. В целом, как сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, выявлено 2 597 711 случаев заражения.

Среди регионов большее число заболевших все так же в Москве – в течение одного дня тесты на COVID-19 дали положительный результат у 7 215 горожан. В Петербурге таких стало больше на 3 779 жителей. В Московской области добавилось еще 1 370 инфицированных.

За последние сутки в нашей стране коронавирус унес жизни 613 человек. Всего за время пандемии не стало 45 893 россиянина.

Избавились от COVID-19 еще 26 171 россиянин. С начала эпидемии, по данным Оперштаба, выздоровели 2 059 840 инфицированных.

Ранее стало известно о результатах исследования одного из популярных средств защиты от коронавируса. Выяснилось, что пластиковые щитки на лице не спасут от COVID-19, поскольку абсолютно бесполезны.

Также сообщалось, что в анализах привитых "Спутником V" нашли отклонения от нормы. У одних антитела совсем не выработались, в то время как их количество у других превышало норму.

