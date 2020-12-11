Cвежая статистика по коронавирусу в России на 11 декабря

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 11 декабря
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Из-за COVID-19 наша страна уже потеряла 45 893 жителя

В России за одни сутки инфекцию из Китая обнаружили у 28 585 человек. В целом, как сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, выявлено  2 597 711 случаев заражения.

Среди регионов большее число заболевших все так же в Москве – в течение одного дня тесты на COVID-19 дали положительный результат у 7 215 горожан. В Петербурге таких стало больше на 3 779 жителей. В Московской области добавилось еще 1 370 инфицированных. 

За последние сутки в нашей стране коронавирус унес жизни 613 человек. Всего за время пандемии не стало 45 893 россиянина.

Избавились от COVID-19 еще 26 171 россиянин. С начала эпидемии, по данным Оперштаба, выздоровели 2 059 840 инфицированных.

Ранее стало известно о результатах исследования одного из популярных средств защиты от коронавируса. Выяснилось, что  пластиковые щитки на лице не спасут от COVID-19, поскольку абсолютно бесполезны.

Также сообщалось, что в анализах привитых "Спутником V" нашли отклонения от нормы. У одних антитела совсем  не выработались, в то время как их количество у других превышало норму.  

Полина ДОРОЖКИНА

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