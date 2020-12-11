Болезнь протекает тяжелее из-за особенностей иммунной системы

Мужчины на 39% чаще женщин умирают от коронавируса. Риск смертности повышают различия врожденной и адаптивной иммунной системы. Исследование провели ученые Кейптануского университета в ЮАР.

Женщины вырабатывают больше белков, которые помогают сдержать цитокиновый шторм – сильное воспаление, которое приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма, что порой заканчивается летальным исходом. Также помогает бороться с вирусами и гормон эстрадиол, увеличивающий выработку антител, сообщается в Nature Communications.

Недавно ученые также предложили мужчинам принимать антиандрогенные препараты для подавления синтеза тестостерона. Это, по мнению врачей, снизит риск смерти среди мужчин с коронавирусом, борющихся с онкологией, пишет URA.RU.

Ранее специалисты предупредили об опасности медицинских масок.