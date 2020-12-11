Подать заявку на прививку жители смогут уже 14 декабря

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что с понедельника новые группы людей смогут записываться на вакцинацию от коронавируса. Ведь в ближайшие дни в город поступит новая партия "Спутника V".

Как отметил градоначальник, речь идет о работниках культуры, МФЦ, сотрудниках торговли и сферы услуг. Эти люди постоянно контактируют с большим количеством соотечественников, рискуя заболеть.

Напомним, 4 декабря стало известно о том, что москвичи могут начать записываться на вакцинацию. Прививки стали делать на следующий день. В скором времени защититься от COVID-19 смогут и другие регионы страны.