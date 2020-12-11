Москва откроет запись на вакцинацию для новых групп риска

Подать заявку на прививку жители смогут уже 14 декабря

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что с понедельника новые группы людей смогут записываться на вакцинацию от коронавируса. Ведь в ближайшие дни в город поступит новая партия "Спутника V".

Как отметил градоначальник, речь идет о работниках культуры, МФЦ, сотрудниках торговли и сферы услуг. Эти люди постоянно контактируют с большим количеством соотечественников, рискуя заболеть. 

Напомним, 4 декабря стало известно о том, что москвичи могут начать записываться на вакцинацию. Прививки стали делать на следующий день. В скором времени защититься от COVID-19 смогут и другие регионы страны. 

Полина ИВАНОВА

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