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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что с понедельника новые группы людей смогут записываться на вакцинацию от коронавируса. Ведь в ближайшие дни в город поступит новая партия "Спутника V".
Как отметил градоначальник, речь идет о работниках культуры, МФЦ, сотрудниках торговли и сферы услуг. Эти люди постоянно контактируют с большим количеством соотечественников, рискуя заболеть.
Напомним, 4 декабря стало известно о том, что москвичи могут начать записываться на вакцинацию. Прививки стали делать на следующий день. В скором времени защититься от COVID-19 смогут и другие регионы страны.
Все обстоятельства произошедшего еще устанавливаются
Стоит заранее позаботиться обо всем до конца года