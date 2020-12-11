В Подмосковье продлили карантинные меры

Ограничения будут действовать все праздники

Власти Подмосковья продлили ограничительные меры по COVID-19 до 12 января 2021 года. 

Об этом говорится в постановлении правительства области. 

Так, проездные пожилых людей старше 65 лет и студентов все ее будут заблокированы. До этого же числа студенты вузов и колледжей будут учиться дистанционно. 

При этом посетители кафе и других точек общественного питания должны будут предъявлять отрицательный тест на коронавирус с 31 декабря по 10 января. Такая же ситуация будет с гостиницами. В отелях станут принимать постояльцев с 28 декабря по 15 января лишь с отрицательным тестом. 

Пока же ситуация с коронавирусом в области ухудшается. За сутки там выявили 1370 новых заразившихся инфекцией из Китая. 

Полина ИВАНОВА

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