Ограничения будут действовать все праздники

Власти Подмосковья продлили ограничительные меры по COVID-19 до 12 января 2021 года.

Об этом говорится в постановлении правительства области.

Так, проездные пожилых людей старше 65 лет и студентов все ее будут заблокированы. До этого же числа студенты вузов и колледжей будут учиться дистанционно.

При этом посетители кафе и других точек общественного питания должны будут предъявлять отрицательный тест на коронавирус с 31 декабря по 10 января. Такая же ситуация будет с гостиницами. В отелях станут принимать постояльцев с 28 декабря по 15 января лишь с отрицательным тестом.

Пока же ситуация с коронавирусом в области ухудшается. За сутки там выявили 1370 новых заразившихся инфекцией из Китая.