Пресловутая болезнь оборвала жизни еще 560 россиян

Россия продолжает бороться со второй волной коронавирусной инфекции. Согласно последнему отчету экспертов оперштаба по противодействию COVID-19, за сутки заболели еще 28 137 россиян. За весь период мировой эпидемии в нашей стране носителями вируса оказались 2 625 848 жителей.



Столица все также держит пальму первенства в трагичном рейтинге. За день там заразились еще 6 622 москвича. На втором месте – город на Неве. Врачи выявили еще 3 776 инфицированных среди петербуржцев. Следом идет Подмосковье – за день здесь заболели 1 393 жителя.

К числу жертв опасной болезни за минувшие сутки добавились еще 560 несчастных. Всего COVID-19 унес жизни 46 453 россиян.

За прошедший день справиться с коронавирусом удалось 26 118 жителям России. За все время эпидемиологической катастрофы врачи поставили на ноги 2 085 958 наших сограждан.

Ранее стало известно, что смертность в России выросла почти на 10%. Виновницей резкого роста печальной статистики стала пандемия коронавирусной инфекции.