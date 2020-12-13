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Наступил очередной день эпидемии коронавируса в России. Оперативный штаб отчитался о ситуации с инфекцией из Китая. Так, за сутки COVID-19 заразились 28 080 человек. За все время диагноз подтвердили у 2 653 928 жителей страны.
В Москве – лидере по числу заболевших – выявлено 6425 новых случаев заражения. В Санкт-Петербурге стало на 3768 заболевших больше. В Подмосковье врачи наши коронавирус у 1444 жителей.
Умерли от инфекции 488 пациентов за сутки. Всего эпидемия унесла жизни 46 941 россиян.
Выздоровели за сутки 20 277 жителей страны. За все время болезнь преодолели 2 106 235 человек.
В Москве добавили новые имена в "черный" список