Свежая статистика по коронавирусу в России на 13 декабря

Свежая статистика по коронавирусу в России на 13 декабря
Фото: Ddp Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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От COVID-19 умерли 488 человек

Наступил очередной день эпидемии коронавируса в России. Оперативный штаб отчитался о ситуации с инфекцией из Китая. Так, за сутки COVID-19 заразились 28 080 человек. За все время диагноз подтвердили у 2 653 928 жителей страны.

В Москве – лидере по числу заболевших – выявлено 6425 новых случаев заражения. В Санкт-Петербурге стало на 3768 заболевших больше. В Подмосковье врачи наши коронавирус у 1444 жителей.

Умерли от инфекции 488 пациентов за сутки. Всего эпидемия унесла жизни 46 941 россиян.

Выздоровели за сутки 20 277 жителей страны. За все время болезнь преодолели 2 106 235 человек. 

Полина ИВАНОВА

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