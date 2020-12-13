Россиянин заразился 1 марта

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что власти знают, кем был самый первый зараженный COVID-19 в нашей стране.

Пациент, с которого началось распространение инфекции в стране, появился 1 марта. А уже 17 числа в России было 100 заболевших. Попова также поведала Наиле Аскер-заде в фильме "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1", что первые три известных случая заражения из Китая не спровоцировали распространение вируса.

Тем временем в стране всего диагноз COVID-19 поставили 2 653 928 жителям.