В России нашли нулевого пациента с коронавирусом

Россиянин заразился 1 марта

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что власти знают, кем был самый первый зараженный COVID-19 в нашей стране. 

Пациент, с которого началось распространение инфекции в стране, появился 1 марта. А уже 17 числа в России было 100 заболевших. Попова также поведала Наиле Аскер-заде в фильме "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1", что первые три известных случая заражения из Китая не спровоцировали распространение вируса. 

Тем временем в стране всего диагноз COVID-19 поставили 2 653 928 жителям. 

Полина ИВАНОВА

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