Собянин назвал условие ужесточения карантинных мер в Москве

Градоначальник подчеркнул, что пока столичная медицинская система справляется с нагрузкой

Многих москвичей волнует вопрос: ожидается ли ужесточение COVID-требований? Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, в каком случае такой сценарий станет возможен.

По словам мэра, введение дополнительных ограничительных мер вероятно лишь в том случае, если медицинская система перестает справляться с количеством инфицированных. Об этом градоначальник заявил в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год", показанном на телеканале "Россия".

"Такого в Москве нет. Запас прочности еще достаточно большой", – подчеркнул Собянин.

Ранее стало известно, что с 14 декабря в Москве откроется запись на вакцинацию для новых групп риска.