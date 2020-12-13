Собянин назвал условие ужесточения карантинных мер в Москве

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Многих москвичей волнует вопрос: ожидается ли ужесточение COVID-требований? Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, в каком случае такой сценарий станет возможен.
По словам мэра, введение дополнительных ограничительных мер вероятно лишь в том случае, если медицинская система перестает справляться с количеством инфицированных. Об этом градоначальник заявил в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год", показанном на телеканале "Россия".
"Такого в Москве нет. Запас прочности еще достаточно большой", – подчеркнул Собянин.
Ранее стало известно, что с 14 декабря в Москве откроется запись на вакцинацию для новых групп риска.
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