В нашей стране уже скончался 47 391 зараженный

Только за сутки COVID-19 диагностировали у 27 328 россиян. За все время пандемии, как следует из данных Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, заболели 2 681 256 человек.

В Москве число инфицированных за день выросло на 5 874 горожанина. Прибыло зараженных и в Петербурге - на 3 771 человека. В Московской области тесты на COVID-19 дали положительный результат у 1 484 жителей.

За один день коронавирус унес жизни 450 россиян. В целом от инфекции из Китая умерли 47 391 человек.

Выздоровели за сутки 18 562 зараженных. Всего 2 124 797 жителей нашей страны излечились от COVID-19, передает Оперштаб.

Накануне стало известно, кем был самый первый зараженный коронавирусом в России. Пациент, с которого началось распространение инфекции в нашей стране, появился 1 марта.

Ранее в Подмосковье из-за пандемии продлили ограничительные меры до 12 января 2021 года. До этой даты проездные пожилых людей старше 65 лет и студентов по-прежнему будут заблокированы, а студенты вузов и колледжей продолжат учиться дистанционно.