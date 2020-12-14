Cвежая статистика по коронавирусу в России на 14 декабря

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 14 декабря
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
продолжениеРоссия добралась до плато по COVID-19 – инфекционист
В нашей стране уже скончался 47 391 зараженный

Только за сутки COVID-19 диагностировали у 27 328 россиян. За все время пандемии, как следует из данных Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, заболели 2 681 256 человек.

В Москве число инфицированных за день выросло на 5 874 горожанина. Прибыло зараженных и в Петербурге - на 3 771 человека. В Московской области тесты на COVID-19 дали положительный результат у 1 484 жителей.

За один день коронавирус унес жизни 450 россиян. В целом от инфекции из Китая умерли 47 391 человек.

Выздоровели за сутки 18 562 зараженных. Всего 2 124 797 жителей нашей страны излечились от COVID-19, передает Оперштаб.

Накануне стало известно, кем был самый первый зараженный коронавирусом в России. Пациент, с которого началось распространение инфекции в нашей стране, появился 1 марта.

Ранее в Подмосковье из-за пандемии продлили ограничительные меры до 12 января 2021 года. До этой даты проездные пожилых людей старше 65 лет и студентов по-прежнему будут заблокированы, а студенты вузов и колледжей продолжат учиться дистанционно.

Полина ДОРОЖКИНА

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Гость
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В нашей стране уже скончались 2 681 256 зараженных? ваш заголовок
Гость
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заболели 12,6 мл,, а скончалось, согласно вашей информации 2,6 мл? см заголовок?
Гость
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доржкина, ты, что дура или <цензура>, такое писать!
Гость
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ПОЛИНА ДОРОЖКИНА ! Вы плохой корреспондент: следите за тем , о чём пишите "не СКОНЧАЛОСЬ, а ЗАБОЛЕЛО"
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