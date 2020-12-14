Россия добралась до плато по COVID-19 – инфекционист

Россия добралась до плато по COVID-19 – инфекционист
Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
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Однако радоваться пока рано

Российской Федерации удалось выйти на плато по коронавирусной инфекции. Об этом заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По словам эксперта сфере особо опасных инфекций, такое положение дел, в первую очередь, является достижением системы здравоохранения. Однако это всего лишь промежуточный этап. Специалист отметил, что эпидемия COVID-19 в нашей стране закончится после того, как с этим вирусом проконтактируют порядка 70% россиян.

В беседе с РИА "Новости" доктор медицинских наук пояснил, что текущее положение дел можно расценивать как выход на плато. По его словам, за счет этого удалось оптимизировать ситуацию в сфере здравоохранения. Речь идет о том, чтобы все нуждающиеся в стационарном лечении люди могли рассчитывать на место в больнице.

Жемчугов отметил, что в последнее время прирост новых инфицированных находится примерно на одном уровне. Кроме того, нужно учесть количество свободных койко-мест, а также число тестов на COVID-19. Все показатели говорят о выходе России на плато. 

Напомним, за минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 27 328 россиян.За все время пандемии заболели 2 681 256 человек.

Ольга ФЕДОРОВА

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