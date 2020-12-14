В Подмосковье перечислили города с наибольшим числом заболевших COVID-19

За минувшие сутки в регионе выявили 1484 новых случая

Московская область занимает третье место по заболеваемости коронавирусом в России. Оперштаб назвал города Подмосковья, где обнаружили больше всего зараженных инфекцией пациентов.

За последние сутки COVID-19 заболели 174 жителя Красногорска. На втором месте Королев со 104 новыми пациентами. Третье место занял Сергиев Посад с 103 зараженными за день, передает телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб".

К утру 14 декабря в регионе выявили 1484 новых случая, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В России число зараженных коронавирусом достигло 2 681 256.