В Подмосковье перечислили города с наибольшим числом заболевших COVID-19

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Московская область занимает третье место по заболеваемости коронавирусом в России. Оперштаб назвал города Подмосковья, где обнаружили больше всего зараженных инфекцией пациентов.
За последние сутки COVID-19 заболели 174 жителя Красногорска. На втором месте Королев со 104 новыми пациентами. Третье место занял Сергиев Посад с 103 зараженными за день, передает телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб".
К утру 14 декабря в регионе выявили 1484 новых случая, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
В России число зараженных коронавирусом достигло 2 681 256.
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