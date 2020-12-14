Китай "застолбил" рынок сбыта для своей вакцины от коронавируса

Одной из первых была зарегистрирована российская вакцина "Спутник V"

Конкуренция за рынки сбыта вакцин против коронавируса набирает обороты. На сегодняшний день зарегистрировано несколько препаратов во главе с первым – российским "Спутником V". На днях стало известно, что Бахрейн одобрил препарат, разработанный Китайской национальной фармацевтической группой Sinopharm, и запустил онлайн-регистрацию для ее получения гражданами и резидентами.



Самая масштабная добровольная вакцинация сейчас идет в России. "Спутником V" привили 150 тысяч человек. В декабре в регионы поступит ещё 480 тысяч доз.

Зарубежные конкуренты наступают на пятки. Это препараты концерна Pfizer (США) совместно с BioNTech (Германия), компании Moderna (США) и AstraZeneca (Британско-шведская компания). Но из благих намерений по спасению людей и возвращению к нормальной жизни конкуренция рискует перерасти в экономическую войну. Первые ходы уже сделаны – на Западе развернута настоящая кампания по дискредитации российской вакцины от коронавируса. Так оценили действия иностранных СМИ в российском Минобороны.





"Нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины. В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических расследований и лжесвидетельств очевидцев о якобы опасности российской вакцины или поголовных отказах от вакцинирования, в том числе и в Вооруженных силах", – подчеркнул официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков.





При чем здесь экономика? Рассказываем. В мире сейчас разрабатывают до 200 вакцин против коронавируса, им всем требуются рынки сбыта, так как разработчики и будущие производители получили от правительств своих стран большие кредиты. Признавая эффективность и безопасность российской вакцины, логично закупить ее, не дожидаясь завершения собственных разработок, чтобы быстрее победить коронавирус и спасти жизни граждан.

Но в таком случае придется возвращать кредиты и отказаться от прибыли от продажи вакцин в другие страны. Отсюда попытки очернить "Спутник V".

Однако не все следуют за "толпой" других стран. Наперекор коллегам практичные британцы из AstraZeneca сообщили, что начинают исследовать возможность применения российского препарата для второй вакцинации. Их собственный препарат показал эффективность 60% при первом вакцинировании. Ученые хотят добавить "Спутник V" в качестве второй дозы препарата – технология у этих вакцин схожая.