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Ученые Великобритании выявили новый вариант COVID-19, для которого характерна более высокая скорость распространения среди человеческой популяции. Соответствующее заявление сделал глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок.
По словам главы ведомства, генетики выявили инфекцию на юго-востоке Англии. На сегодняшний день ей заражены около 1 тыс. жителей.
Министр добавил, что пока что у специалистов отсутствуют основания для заключений о том, что новая мутация COVID-19 приводит к серьезным осложнениям и не реагирует на вакцину против коронавируса, передает РИА "Новости".
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