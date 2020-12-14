Минздрав королевства заявляет о сотнях зараженных

Ученые Великобритании выявили новый вариант COVID-19, для которого характерна более высокая скорость распространения среди человеческой популяции. Соответствующее заявление сделал глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок.

По словам главы ведомства, генетики выявили инфекцию на юго-востоке Англии. На сегодняшний день ей заражены около 1 тыс. жителей.

Министр добавил, что пока что у специалистов отсутствуют основания для заключений о том, что новая мутация COVID-19 приводит к серьезным осложнениям и не реагирует на вакцину против коронавируса, передает РИА "Новости".