В Британии распространился новый вид COVID-19

Минздрав королевства заявляет о сотнях зараженных

Ученые Великобритании выявили новый вариант COVID-19, для которого характерна более высокая скорость распространения среди человеческой популяции. Соответствующее заявление сделал глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок.

По словам главы ведомства, генетики выявили инфекцию на юго-востоке Англии. На сегодняшний день ей заражены около 1 тыс. жителей.

Министр добавил, что пока что у специалистов отсутствуют основания для заключений о том, что новая мутация COVID-19 приводит к серьезным осложнениям и не реагирует на вакцину против коронавируса, передает РИА "Новости".

Егор МАЛКОВ

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Ученые Великобритании выявили новый вариант COVID-19, для которого характерна более высокая скорость распространения среди человеческой популяции.
О да да это кароновирус с новичком мутировал надо срочно новые санкции вводить.
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