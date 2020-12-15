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За одни сутки заразились 26 689 россиян. В целом, по информации Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, инфекцию из Китая обнаружили у 2 707 945 человек.
В течение последнего дня в Москве диагноз "COVID-19" поставили 5 418 жителям. В Петербурге тесты на коронавирус дали положительный результат у 3 765 горожан. В Московской области заболели еще 1 392 человека.
От инфекции из Китая умерли за сутки 577 жителей нашей страны. Всего за время пандемии коронавирус унес жизни 47 968 россиян.
За день излечились от COVID-19 в России 24 813 человек. В целом выздоровели 2 149 610 ранее зараженных, сообщает Оперштаб.
Ранее несколько ученых выразили мнение, что из-за коронавируса может начаться эпидемия слабоумия. По их словам, к такому последствию приведет один из симптомов COVID-19.
Как стало известно накануне, ученые
Великобритании выявили новый вариант COVID-19, для которого характерна более
высокая скорость распространения среди людей. Генетики выявили инфекцию на юго-востоке страны, ею заражены около 1 тысячи жителей.
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