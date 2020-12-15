Наша страна уже лишилась 47 968 жителей из-за COVID-19

За одни сутки заразились 26 689 россиян. В целом, по информации Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, инфекцию из Китая обнаружили у 2 707 945 человек.

В течение последнего дня в Москве диагноз "COVID-19" поставили 5 418 жителям. В Петербурге тесты на коронавирус дали положительный результат у 3 765 горожан. В Московской области заболели еще 1 392 человека.

От инфекции из Китая умерли за сутки 577 жителей нашей страны. Всего за время пандемии коронавирус унес жизни 47 968 россиян.

За день излечились от COVID-19 в России 24 813 человек. В целом выздоровели 2 149 610 ранее зараженных, сообщает Оперштаб.

Ранее несколько ученых выразили мнение, что из-за коронавируса может начаться эпидемия слабоумия. По их словам, к такому последствию приведет один из симптомов COVID-19.

Как стало известно накануне, ученые Великобритании выявили новый вариант COVID-19, для которого характерна более высокая скорость распространения среди людей. Генетики выявили инфекцию на юго-востоке страны, ею заражены около 1 тысячи жителей.

