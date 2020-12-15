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КНДР закупила вакцину "Спутник V", а также термографы у Китая. Как отмечает источник, Пхеньян приступил к вакцинации сотрудников государственных структур и высшего руководства страны.
Согласно приведенным данным, председатель госсовета республики Ким Чен Ын не собирается вакцинироваться, пока не убедится в безопасности российского лекарственного препарата.
Приобретенные термографы установят на КПП у границ с Китаем. Как считает японская газета "Асахи", таким образом Пхеньян пытается восстановить внешнеэкономическое взаимодействие, которое на 98% приходится на китайскую продукцию.
О количестве закупленных доз препарата против коронавирусной инфекции не сообщается.
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