Власти начали вакцинацию госаппарата

КНДР закупила вакцину "Спутник V", а также термографы у Китая. Как отмечает источник, Пхеньян приступил к вакцинации сотрудников государственных структур и высшего руководства страны.

Согласно приведенным данным, председатель госсовета республики Ким Чен Ын не собирается вакцинироваться, пока не убедится в безопасности российского лекарственного препарата.

Приобретенные термографы установят на КПП у границ с Китаем. Как считает японская газета "Асахи", таким образом Пхеньян пытается восстановить внешнеэкономическое взаимодействие, которое на 98% приходится на китайскую продукцию.

О количестве закупленных доз препарата против коронавирусной инфекции не сообщается.