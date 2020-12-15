К такому последствию приведет один из симптомов COVID-19, считает ряд ученых

Из-за коронавируса может начаться эпидемия слабоумия. Таким мнением поделились ученые из разных стран.



По их словам, у большинства инфицированных пациентов – 65% - замечен синдром спутанного сознания, или делирий. Он и может привести к росту числа заболевших деменцией в мире.

Риск развития слабоумия у излечившихся от СOVID-19 выше в 2,3 раза. И неспроста: этот симптом указывает на поражение клеток головного мозга.

Такой опасности подвержены неврологически ослабленные люди. А также те, у кого часто бывает переход из состояния гнева к страху, пояснил "Известиям" врач Игорь Реверчук.

Сознание зараженных коронавирусом путается. Они даже перед лихорадкой подвержены галлюцинациям, отметила биолог Мария Ведунова. И причина этого пока не известна, добавила она.

Однако версии, почему делирий может вызвать эпидемию деменции, у специалистов есть. Их всего три. Согласно первой, нарушение вызвано накоплением в мозге инфицированных токсичного клеточного мусора.

В качестве второй причины ученые назвали воспаление. И, в-третьих, развитие слабоумия происходит на почве уже имеющихся его признаков, при том, что нервная система человека совсем истощена, передает URA.RU.

Ранее жителей России предупредили о всплеске смертельных болезней после пандемии. Причина проста: медики борются с COVID-19 и не ведут профилактику других опасных недугов.