Не каждого желающего привиться обслужат сразу

Российский препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции "Спутник V" поступил во все субъекты федерации. Масштабная вакцинация стартовала в каждом российском регионе.



С таким заявлением выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА "Новости".

Как ранее сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, московские власти решили расширить список первоочередников на вакцинацию.

Теперь к работникам медицинских, учебных, социальных учреждений, а также сотрудникам МФЦ и культуры добавились курьеры, работники онлайн-торговли и салонов красоты. Данные категории граждан вошли в список тех, кому будут ставить вакцину в первую очередь.

Ранее сообщалось, что привиться от COVID-19 готовы порядка 42% россиян.