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Российский препарат для вакцинации от коронавирусной
инфекции "Спутник V"
поступил во все субъекты федерации. Масштабная вакцинация стартовала в каждом
российском регионе.
С таким заявлением выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА "Новости".
Как ранее сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, московские власти решили расширить список первоочередников на вакцинацию.
Теперь к работникам медицинских, учебных, социальных учреждений, а также сотрудникам МФЦ и культуры добавились курьеры, работники онлайн-торговли и салонов красоты. Данные категории граждан вошли в список тех, кому будут ставить вакцину в первую очередь.
Ранее сообщалось, что привиться от COVID-19 готовы порядка 42% россиян.
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