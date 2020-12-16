Число жертв COVID-19 в нашей стране увеличилось на 596 жителей

Только за один день инфекцию из Китая диагностировали у 26 509 россиян. Всего, как передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, заразились 2 734 454 человека.

За сутки в Москве тесты на коронавирус 5028 горожан дали положительный результат. В Петербурге COVID-19 обнаружили у 3 758 человек. В Московской области заболели 1 477 жителей.

Скончались в течение последнего дня 596 инфицированных. За время пандемии из-за коронавируса не стало 48 564 жителей нашей страны.

Выздоровели за сутки 26 490 россиян. Всего от COVID-19, по данным Оперштаба, излечились 2 176 100 человек.

Тем временем российский препарат от коронавирусной инфекции "Спутник V" поступил во все субъекты федерации. Масштабная вакцинация стартовала в каждом регионе нашей страны.

Накануне ученые поделились опасением, что из-за коронавируса может начаться эпидемия слабоумия. У 65% инфицированных пациентов замечен синдром спутанного сознания, или делирий, способный вызвать рост числа заболевших деменцией в мире.

