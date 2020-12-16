Мэр Москвы выступил с заявлением

Сергей Собянин заявил, что в следующем году ограничения по коронавирусу, скорее всего, сохранятся. Однако тут же поспешил успокоить – в 2021-м они будут более мягкими.

О ситуации с коронавирусом мэр Москвы рассказал в ходе доклада об итогах деятельности столичного правительства.

Собянин отметил, что российские власти стараются воздержаться от введения жесткого карантина. Градоначальник сообщил, что к нормальной жизни столица и страна в целом смогут вернуться только масштабной вакцинации россиян от коронавируса.

Оценил мэр Москвы и реформу здравоохранения. По его словам, все меры были приняты своевременно. Это позволило вовремя оказывать помощь россиянам в пандемию COVID-19.

Ранее инфекционист заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусу.