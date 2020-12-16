Ограничения по коронавирусу сохранятся в 2021 году - Собянин

Ограничения по коронавирусу сохранятся в 2021 году - Собянин
Сергей Собянин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мэр Москвы выступил с заявлением

Сергей Собянин заявил, что в следующем году ограничения по коронавирусу, скорее всего, сохранятся. Однако тут же поспешил успокоить – в 2021-м они будут более мягкими.

О ситуации с коронавирусом мэр Москвы рассказал в ходе доклада об итогах деятельности столичного правительства.

Собянин отметил, что российские власти стараются воздержаться от введения жесткого карантина. Градоначальник сообщил, что к нормальной жизни столица и страна в целом смогут вернуться только масштабной вакцинации россиян от коронавируса.

Оценил мэр Москвы и реформу здравоохранения. По его словам, все меры были приняты своевременно. Это позволило вовремя оказывать помощь россиянам в пандемию COVID-19.

Ранее инфекционист заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусу.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

Обиделись: члены президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с Лавровым

Глава российского МИД задел зарубежных коллег за живое

Ставленник США может потеснить Тихановскую

Вашингтону сейчас нет резона раздувать в Белоруссии протесты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей