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Сергей Собянин заявил, что в следующем году ограничения по коронавирусу, скорее всего, сохранятся. Однако тут же поспешил успокоить – в 2021-м они будут более мягкими.
О ситуации с коронавирусом мэр Москвы рассказал в ходе доклада об итогах деятельности столичного правительства.
Собянин отметил, что российские власти стараются воздержаться от введения жесткого карантина. Градоначальник сообщил, что к нормальной жизни столица и страна в целом смогут вернуться только масштабной вакцинации россиян от коронавируса.
Оценил мэр Москвы и реформу здравоохранения. По его словам, все меры были приняты своевременно. Это позволило вовремя оказывать помощь россиянам в пандемию COVID-19.
Ранее инфекционист заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусу.
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