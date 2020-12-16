Минздрав озвучил противопоказания к вакцине

Прививку от коронавируса в России со вчерашнего дня могут сделать все желающие. Однако для некоторых вакцинация оказалась под запретом. В Минздраве перечислили группы людей, которым препарат может навредить.

От вакцинации нужно отказаться пациентам с туберкулезом, новообразованиями, гепатитами В и С, сифилисом, ВИЧ, а также тем, кто в течение года перенес острый коронарный синдром или инсульт. Прививку не нужно делать будущим родителям, в том числе если они планируют зачать ребенка в ближайшие три месяца.

Рекомендации Минздрава опубликованы в телеграм-канале Стопкоронавирус.рф.

Напомним, что масштабная вакцинация от COVID-19 стартовала по всей России накануне. Как это отразится на ограничительных мерах, рассказал Сергей Собянин.