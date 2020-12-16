Из-за коронавируса в России введут новую категорию инвалидов

В перечень вошли врачи, а также средний и младший медперсонал

Осложнения, вызванные у медработников после заболевания коронавирусной инфекцией, вошли в перечень причин инвалидности для сотрудников медицинской сферы, работающих с зараженными пациентами. Соответствующий приказ утвердило Минтруда РФ.

В опубликованном документе отмечается, что речь идет о врачах, представителях среднего и младшего звеньев медперсонала, а также водителях, которые занимались лечением пациентов с подтвержденной инфекцией.

Для подтверждения инвалидности требуется проведение исследований "лабораторными методами", следует из опубликованного документа.

Егор МАЛКОВ

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