Прививка вызвала жуткую аллергию у медработника

На Аляске один из медработников попал в больницу после прививки от коронавируса. Как сообщили СМИ, у него началась сильная аллергическая реакция на вакцину компаний BioNTech и Pfizer.

Сейчас состояние мужчины оценивается как стабильное. New York Times отмечает, что подобная реакция на препарат была у двух человек в Великобритании на прошлой неделе.

Страдал ли медработник от аллергии на какой-либо компонент лекарства, уточняется.

Напомним, что в ходе испытаний американско-немецкой вакцины ранее скончались шесть человек.