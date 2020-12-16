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На Аляске один из медработников попал в больницу после прививки от коронавируса. Как сообщили СМИ, у него началась сильная аллергическая реакция на вакцину компаний BioNTech и Pfizer.
Сейчас состояние мужчины оценивается как стабильное. New York Times отмечает, что подобная реакция на препарат была у двух человек в Великобритании на прошлой неделе.
Страдал ли медработник от аллергии на какой-либо компонент лекарства, уточняется.
Напомним, что в ходе испытаний американско-немецкой вакцины ранее скончались шесть человек.
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