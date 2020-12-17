От COVID-19 умерли еще 587 жителей нашей страны

В последние 24 часа число зараженных в России увеличилось на 28 214. За время пандемии, согласно данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, инфекцию из Китая подцепили 2 762 668 человек.

COVID-19 обнаружили еще у 6 711 проживающих в Москве. В Петербурге тесты на коронавирус 3 763 горожан дали положительный результат. В Московской области заразились 1 471 человек.

За сутки из-за коронавируса не стало 587 жителей нашей страны. С начала эпидемии умерли 49 151 россиян.

Одолели COVID-19 еще 26 440 человек. А в общем вылечились, как передает Оперштаб, излечились 2 202 540 ранее зараженных.

Накануне сообщалось, что осложнения, вызванные у медработников после заражения COVID-19, вошли в перечень причин инвалидности для работающих с зараженными пациентами. К ним относятся врачи, представители среднего и младшего звеньев медперсонала, а также водители, которые перевозили пациентов с подтвержденной инфекцией.

Тем временем некоторым россиянам запретили делать прививку от коронавируса. Вакцинация противопоказана пациентам с туберкулезом, новообразованиями, гепатитами В и С, сифилисом, ВИЧ, тем, кто в течение года перенес острый коронарный синдром или инсульт, а также будущим родителям.