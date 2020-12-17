Мэр Харькова умер от коронавируса

Жизнь политика оборвала заразная болезнь

Глава крупного украинского города Харьков скончался. Причиной скоропостижной смерти Геннадия Кернеса стали осложнения после заражения COVID-19.

Как рассказал друг покойного градоначальника, коварный вирус нанес серьезный удар по деятельности жизненно важных органов политика, пишет РИА "Новости".

Отметим, ранее Геннадия Кернеса рассматривали как одного из возможных преемников лидера Незалежной Владимира Зеленского.

Ольга ФЕДОРОВА

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