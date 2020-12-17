Москва преодолела пик волны пандемии COVID-19 – ученые

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По мнению экспертов Санкт-Петербургского госуниверситета,
столица уже преодолела пиковые показатели по числу зараженных COVID-19.
Начиная с середины декабря, число таких пациентов уменьшается примерно на одну тысячу в сутки, отмечает издание "Известия".
Таковы прогнозы по эпидемиологической обстановке для Москвы. Остальная страна должна пройти пиковый порог в 20-х числах декабря. Санкт-Петербург – 16-17 декабря, добавляет "МИР24".
Ранее стало известно, что из-за коронавируса в России введут новую категорию инвалидов.
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