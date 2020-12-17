Москва преодолела пик волны пандемии COVID-19 – ученые

Переломный момент наступил 15 декабря

По мнению экспертов Санкт-Петербургского госуниверситета, столица уже преодолела пиковые показатели по числу зараженных COVID-19.

Начиная с середины декабря, число таких пациентов уменьшается примерно на одну тысячу в сутки, отмечает издание "Известия".

Таковы прогнозы по эпидемиологической обстановке для Москвы. Остальная страна должна пройти пиковый порог в 20-х числах декабря. Санкт-Петербург – 16-17 декабря, добавляет "МИР24".

Ранее стало известно, что из-за коронавируса в России введут новую категорию инвалидов.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Санкции до победного конца: США пообещали похоронить "Северный поток - 2"

В Вашингтоне остановку проекта считают условием хороших отношений с Москвой

Впавший в истерику Трамп отказывается уступать кресло президента Байдену

Экс-глава страны не может принять свое поражение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей