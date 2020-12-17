Москва преодолела пик волны пандемии COVID-19 – ученые

Переломный момент наступил 15 декабря

По мнению экспертов Санкт-Петербургского госуниверситета, столица уже преодолела пиковые показатели по числу зараженных COVID-19.



Начиная с середины декабря, число таких пациентов уменьшается примерно на одну тысячу в сутки, отмечает издание "Известия".

Таковы прогнозы по эпидемиологической обстановке для Москвы. Остальная страна должна пройти пиковый порог в 20-х числах декабря. Санкт-Петербург – 16-17 декабря, добавляет "МИР24".

Ранее стало известно, что из-за коронавируса в России введут новую категорию инвалидов.