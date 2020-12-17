Порядок вакцинации от коронавируса: кто получит прививку в первую очередь

Будет учитываться место работы, а также наличие хронических заболеваний

Минздрав России внес вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок. Также ведомство назвало категории граждан, которые в первую очередь получат инъекцию.

В первых рядах идут медработники, представители сферы образования, социального обслуживания, МФЦ, а также люди, имеющие хронические заболевания – сказано на официальном интернет-портале правовой информации.

Вторая очередь – это сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, волонтеры, работники транспорта, энергетики, сферы услуг и таможни. Кроме того, сюда входят граждане, которые трудятся вахтовым методом.

Наконец, третьими вакцину от коронавируса получат студенты старше 18-ти лет, призывники и служащие любого рода, передает URA.RU.

Ранее стало известно о том, кому нельзя делать прививку против COVID-19. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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