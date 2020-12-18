Cвежая статистика по коронавирусу в России на 18 декабря

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 18 декабря
Фото: Александр Авилов/АГН Москва
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Число жертв COVID-19 в нашей стране достигло 49 762 человек

Только за сутки в России заразились 28 552 жителя. В общей сложности, как сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, инфицированы 2 791 220 человек.

В Москве за последние 24 часа тесты на коронавирус 6 937 горожан дали положительный результат. В Петербурге COVID-19 обнаружили у 3 757 человек. В Московской области инфекцию из Китая подцепили 1 485 жителей.

Умерли из-за коронавируса еще 611 россиян. Скончались за все время эпидемии 49 762 жителя нашей страны.

Есть и успехи в борьбе с инфекцией. Излечились от COVID-19 за сутки 26 093 человека. В целом, по информации Оперштаба, выздоровели 2 228 633 россиянина.

Накануне в России был указан порядок вакцинации от коронавируса. В первую очередь прививки сделают медработникам, представителям сферы образования, социального обслуживания, МФЦ, а также людям, страдающим хроническими заболеваниями. 

Ученые считают, что Москва уже преодолела пиковые показатели по числу зараженных COVID-19. С середины декабря количество инфицированных уменьшается почти на  тысячу в сутки.

Полина ДОРОЖКИНА

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