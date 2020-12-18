Указаны возможности такой прививки

При заражении COVID-19 болезнь будет протекать легко, если применить однокомпонентную "лайт-вакцину". Об этом сообщил один из разработчиков "Спутника V" – директор Ццентра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Также специалист указал возможности такой прививки. "Лайт-вакцина" – это первый компонент "Спутника V". Вакцинация будет полной, если через три месяца после прививки ею добавить второй, отметил он.

Побольше – до четырех месяцев – сохранится иммунитет после введения "лайт-вакцины". При этом эффективность прививки достигнет почти 85%, сообщил ученый РИА "Новости".

О разработке однокомпонентной "лайт-вакцины" от коронавируса рассказал на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимр Путин. И добавил, что уже после одного укола антитела вырабатываться в более короткий срок.

Ранее был установлен порядок вакцинации от COVID-19. Были названы категории граждан, которые получат инъекцию в первую очередь.



Массовая вакцинация началась в России 15 декабря. Препарат для прививки от коронавируса "Спутник V" поступил во все регионы нашей страны.