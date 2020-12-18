Путин заявил о разработке новых вакцин от COVID-19

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Глава государства объединился с лидерами стран СНГ

Россия активно продолжает бороться с коронавирусной инфекцией. Владимир Путин рассказал о том, что в ближайшее время должны появиться новые препараты, нацеленные на борьбу с COVID-19.

Такое заявление президент России сделал на заседании Совета глав государств СНГ. Путин уточнил – дружественные страны уже завершают подготовку плана совместных действий для победы над коронавирусом, пишут "Известия". 

Владимир Владимирович сообщил о готовности России помочь странам СНГ в вакцинации населения от коронавируса, передает RT

Напомним, на данный момент разработаны две российские вакцины – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Первый препарат уже активно используется в процессе вакцинации населения. Прививочная кампания началась в начале декабря. 

Об эпидемиологической обстановке в России – в материале от "Утро.ру". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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