В Подмосковье назвали города с наибольшим числом заболевших коронавирусом

За весь период пандемии болезнь обнаружили у 135130 человек

Ситуация с коронавирусом в Подмосковье продолжает ухудшаться. Наибольшее число зараженных выявили в таких городах, как Одинцово и Подольск.

Об этом сообщает телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб". По данным на 18 декабря, в Одинцово COVID-19 обнаружили у 164 жителей, в Подольске – у 135.

Следом идут Мытищи, Королев и Жуковский. Там положительный тест на коронавирус сдали 95, 90 и 84 человека соответственно.

За сутки заразу подхватили 1485 жителей региона. Общее количество заболевших составляет 135 130 человек, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".  

Анастасия ГОРЮНОВА

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