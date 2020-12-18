За весь период пандемии болезнь обнаружили у 135130 человек

Ситуация с коронавирусом в Подмосковье продолжает ухудшаться. Наибольшее число зараженных выявили в таких городах, как Одинцово и Подольск.

Об этом сообщает телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб". По данным на 18 декабря, в Одинцово COVID-19 обнаружили у 164 жителей, в Подольске – у 135.

Следом идут Мытищи, Королев и Жуковский. Там положительный тест на коронавирус сдали 95, 90 и 84 человека соответственно.

За сутки заразу подхватили 1485 жителей региона. Общее количество заболевших составляет 135 130 человек, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".