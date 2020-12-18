Германия приняла решение по российской вакцине

Мурашко позвонил немецкому коллеге, чтобы выяснить ситуацию

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сообщил, что страна готова производить российскую вакцину от коронавируса. Об этом он заявил во время телефонного разговора с главой российского здравоохранения Михаилом Мурашко. 

Благодаря достигнутой договоренности, в ближайшее время российские и немецкие эксперты приступят к переговорам для поиска производственных мощностей для производства вакцины, пишет "Интерфакс". 

Мурашко рассказал немецкому коллеге об эффективности российского лекарства, а также о создании специальной онлайн платформы, в которой содержатся все данные о пациентах, прошедших вакцинацию. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

новости партнеров

Турки расшифровали послание Путина Эрдогану

В Анкаре считают, что действия лидера Республики предсказуемы для Москвы

Лукашенко утратил связь с реальностью – Затулин

Власть и оппозиция в республике не заинтересованы в диалоге

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей