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Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сообщил, что страна готова производить российскую вакцину от коронавируса. Об этом он заявил во время телефонного разговора с главой российского здравоохранения Михаилом Мурашко.
Благодаря достигнутой договоренности, в ближайшее время российские и немецкие эксперты приступят к переговорам для поиска производственных мощностей для производства вакцины, пишет "Интерфакс".
Мурашко рассказал немецкому коллеге об эффективности российского лекарства, а также о создании специальной онлайн платформы, в которой содержатся все данные о пациентах, прошедших вакцинацию.
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