Мурашко позвонил немецкому коллеге, чтобы выяснить ситуацию

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сообщил, что страна готова производить российскую вакцину от коронавируса. Об этом он заявил во время телефонного разговора с главой российского здравоохранения Михаилом Мурашко.

Благодаря достигнутой договоренности, в ближайшее время российские и немецкие эксперты приступят к переговорам для поиска производственных мощностей для производства вакцины, пишет "Интерфакс".

Мурашко рассказал немецкому коллеге об эффективности российского лекарства, а также о создании специальной онлайн платформы, в которой содержатся все данные о пациентах, прошедших вакцинацию.