Приведет к новым болезням: раскрыта опасность новой мутации COVID-19

Приведет к новым болезням: раскрыта опасность новой мутации COVID-19
Фото: Matthias Balk/dpa/www.globallookpress.com
Некоторые молодые люди будут переносить вирус гораздо тяжелее

Новая мутация коронавируса, недавно обнаруженная в Великобритании и Норвегии, поставила под удар подростков от 12 до 19 лет. Пессимистичный прогноз профессора Рассела Винера из Лондонского королевского колледжа подтвердил британский министр здравоохранения Мэттью Хэнкок.

Ранее считалось, что молодежь в основном переносит COVID-19 бессимптомно, но теперь специалисты заметили изменения свойств инфекции. Из-за мутации некоторые подростки будут переносить вирус тяжело, особенно при наличии сопутствующих заболеваний.

Кроме того, некоторым из них грозит развитие других болезней на фоне коронавируса – астмы, сахарного диабета и аутоиммунных процессов. О новой мутации COVID-19 Хэнкок предупредил во время недавнего выступления, передает The Guardian.

Вероятно, именно осложнениями вызваны и строгие меры в ряде европейских стран, пишет "Московский комсомолец".

Тем временем Москва, по словам специалистов, преодолела пик по числу зараженных COVID-19 в середине декабря. Кроме того, в ближайшее время в России появятся новые препараты.

Карина СИРАЗОВА

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