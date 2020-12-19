За сутки от болезни излечились 26 109 человек

Оперативный штаб опубликовал свежие данные, отражающие эпидемиологическую обстановку в России. За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 28 209 жителей нашей страны. За все время COVID-19 диагностировали у 2 791 220 человек.

За сутки от китайской заразы излечились 26 109 соотечественников. Общее количество выздоровевших составляет 2 228 633.

Имеется и печальная статистика. По данным на 19 декабря, от болезни скончались 585 россиян. За весь период пандемии коронавирус унес жизни 49 766 человек.

Москва остается лидером по количеству заболевших. Так, COVID-19 подтвердился у 6459 горожан. В Санкт-Петербурге выявлено 3754 новых случая заражения. Следом идет Московская область – там вирус добрался еще до 1514 человек.

Ранее Владимир Путин сообщил о том, что в скором времени появятся новые вакцины от коронавируса. Напомним, на данный момент Россия располагает двумя препаратами – "Спутником V" и "ЭпиВакКороной". Первый уже активно используется в процессе вакцинации населения.

Также стало известно о том, что новая мутация коронавируса теперь угрожает подросткам от 12 до 19 лет. Если раньше считалось, что данная категория переносит болезнь в основном в легкой форме, то теперь ситуация изменилась.