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Генетики ЮАР обнаружили новую для страны мутацию коронавируса. Ей дали наименование 501.V2.
Как отметили ученые, такая инфекция распространяется быстрей, чем зафиксированные до этого мутации вируса. Также она более опасна для молодежи, поскольку приводит к тяжелому течению болезни чаще, чем другие разновидности коронавируса. Специалисты пояснили, что осложнения могут возникнуть даже у молодых людей без хронической болезни, пишет РИА "Новости".
Ранее подобную мутацию обнаружили еще в двух странах – Великобритании и Норвегии. Власти некоторых стран опасаются, что новый вид коронавируса может распространится по всей Европе.
Об этом сообщает Минобороны России
Сотрудники ведомства не знают, с чем связано такое решение