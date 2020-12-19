Попова озвучила сроки окончания эпидемии в России

Глава Роспотребнадзора отвела на это несколько месяцев

Анна Попова полагает, что эпидемия коронавирусной инфекции может закончиться в России к весне. Однако она не исключила, что все может произойти значительно раньше. 

Глава Роспотребнадзора отметила, что срок во многом будет зависеть от каждого. Если все постараются, что эпидемию в стране можно будет остановить, сообщила она в интервью для телеканала "Россия 1". 

Недавно в нескольких странах обнаружили новую мутацию коронавируса. По словам специалистов, она опасней предыдущей.

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

новости партнеров

Российский военный погиб в Нагорном Карабахе

Об этом сообщает Минобороны России

Все в шоке: Пентагон отказался сотрудничать с Байденом

Сотрудники ведомства не знают, с чем связано такое решение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей