Попова озвучила сроки окончания эпидемии в России

Глава Роспотребнадзора отвела на это несколько месяцев

Анна Попова полагает, что эпидемия коронавирусной инфекции может закончиться в России к весне. Однако она не исключила, что все может произойти значительно раньше.

Глава Роспотребнадзора отметила, что срок во многом будет зависеть от каждого. Если все постараются, что эпидемию в стране можно будет остановить, сообщила она в интервью для телеканала "Россия 1".

Недавно в нескольких странах обнаружили новую мутацию коронавируса. По словам специалистов, она опасней предыдущей.