Попова озвучила сроки окончания эпидемии в России

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Анна Попова полагает, что эпидемия коронавирусной инфекции может закончиться в России к весне. Однако она не исключила, что все может произойти значительно раньше.
Глава Роспотребнадзора отметила, что срок во многом будет зависеть от каждого. Если все постараются, что эпидемию в стране можно будет остановить, сообщила она в интервью для телеканала "Россия 1".
Недавно в нескольких странах обнаружили новую мутацию коронавируса. По словам специалистов, она опасней предыдущей.
Об этом сообщает Минобороны России
Сотрудники ведомства не знают, с чем связано такое решение