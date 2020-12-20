Свежая статистика по коронавирусу в России на 20 декабря

Свежая статистика по коронавирусу в России на 20 декабря
Фото: Nicolas Armer/www.globallookpress.com
За сутки от болезни излечились 20 915 человек

Операштаб по борьбе с коронавирусной инфекции обнародовал свежую статистику по текущей эпидемиологической ситуации в России за прошедшие сутки. За день COVID-19 выявили у 28 948 россиян. За все время эпидемии вирус диагностировали у 2 848 377 жителей РФ.

За сутки от коронавируса смогли излечиться 20 915 россиян. Общее число жителей, выздоровевших после заражения инфекцией, составило 2 275 657.

По последним данным, количество летальных исходов в стране составило 511 за минувшие сутки. Всего вирус унес жизни 50 858 жителей РФ.

Первое место по числу зараженных продолжает занимать Москва, где вирус выявили у 7263 жителей. За ней следует Санкт-Петербург с 3759 зараженными. Тройку замыкает Московская область, где выявлено 1539 случаев.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял о том, что  в ближайшее время появятся новые противовирусные препараты против COVID-19. На сегодняшний день у РФ есть две вакцины – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", при чем первый уже активно используется при проведении вакцинации россиян.

Ранее глава Росапотребнадзора Анна Попова заявила, что конец эпидемии в стране может произойти весной 2021 года. Однако, добавила глава ведомства, спад наступит значительно раньше при определенном факторе.

Егор МАЛКОВ

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