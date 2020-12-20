Когда начнется вакцинация пенсионеров от коронавируса: ответ Минздрава

В первых рядах на прививку были медики, учителя и соцработники

Вакцинация от коронавируса идет в России полным ходом. Первыми привились те, кто больше всех рискует заразиться. Медики, преподаватели, соцработники и т.д. Тем временем пожилые россияне задаются вопросом – когда же настанет их очередь? В Минздраве дали ответ.

Как отмечают в ведомстве, россиян старше 60 лет, возможно, начнут прививать от коронавируса уже на следующей неделе. Об этом со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко сообщает РБК.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о разработке новых вакцин против коронавируса.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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