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Вакцинация от коронавируса идет в России полным ходом. Первыми привились те, кто больше всех рискует заразиться. Медики, преподаватели, соцработники и т.д. Тем временем пожилые россияне задаются вопросом – когда же настанет их очередь? В Минздраве дали ответ.
Как отмечают в ведомстве, россиян старше 60 лет, возможно, начнут прививать от коронавируса уже на следующей неделе. Об этом со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко сообщает РБК.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о разработке новых вакцин против коронавируса.
Об этом сообщает Минобороны России
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