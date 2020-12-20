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Правительства Нидерландов и Бельгии приняли решение о закрытии авиасообщения с Великобританией, где обнаружен новый штамм коронавирусной инфекции. К двум европейским государствам могут присоединиться Франция и Германия.
В этот же день об отмене рейсов в Британию заявил итальянский МИД. Также к активному обсуждению закрытия авиарейсов с Британией подключился Израиль, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
В настоящее время Париж занят поиском "европейской координации" в принятии решения. В Нидерландах также заявили, что с 20 декабря и до 1 января Амстердам отменяет все пассажирские рейсы с Великобританией в рамках профилактических мер, нацеленных на максимальное сдерживание распространения нового вида коронавируса. В нидерландском правительстве пояснили, что в начале декабря в стране был обнаружен тот же штамм, что и в Великобритании.
Вскоре аналогичное решение озвучила Бельгия, которая также приостановила полеты и железнодорожное сообщение с британской стороной с 20 декабря, передает телеканал BFM.
В консультационном совете Британии заявили, что новая коронавирусная инфекция имеет большую скорость распространения, из-за чего примерно на 70% заразнее исходного типа инфекции.
По информации Daily Mail, жители Лондона в эти выходные заполнили крупнейшие столичные железнодорожные вокзалы, стремясь покинуть город до наступления местных ограничений в виде закрытия магазинов непродовольственных товаров, спортивных залов и парикмахерских.
Об этом сообщает Минобороны России
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