Десятки стран закрылись от Британии из-за мутации коронавируса

Прекращено транспрортное сообщение, запрещен въезд граждан Соединенного Королевства

После того как в Британии был выявлен новый штамм коронавируса, по всему миру стали закрывать границы с этой страной. Так поступили в десятках европейских, и не только, государств, и список пополняется.

Во Франции на двое суток прекратили все транспортное сообщение с Англией. Запрет на въезд граждан Соединенного Королевства ввели в Швеции. Карантин для них на 7 дней установлен в Греции, на 14 – на Кипре. В Испании над ними ужесточили контроль.

Австрия и Германия запретили полеты из Великобритании без указания срока. Бельгия прекратила авиа– и железнодорожное сообщение с Великобританией на 24 часа, Канада – на трое суток, Нидерланды – до 1 января, Италия – до 6 января, Болгария – до 31 января, уточняет Sky News. 

В Италии 20 декабря обнаружен первый случай заражения новым, предположительно, более заразным штаммом коронавируса. В Дании выявлено 9 зараженных мутировавшей инфекцией, в Нидерландах и Австралии по одному, пишет BFMTV.

Кроме выше указанных стран закрыли границы с Британией Аргентина, Израиль, Колумбия, Марокко, Португалия, Саудовская Аравия, Турция, Финляндия, Чехия, Чили, отмечает URA.RU.

Первыми накануне объявили о прекращении авиасообщения с Соединенным Королевством Бельгия, Италия и Нидерланды, за ними последовал Израиль.

Полина ДОРОЖКИНА

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