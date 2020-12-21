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В нашей стране полным ходом идет массовая вакцинация от коронавируса. Что не следует делать тем, кто ее уже прошел, рассказали в Роспотребнадзоре.
Прежде всего, нужно поберечь организм. Не следует слишком укутываться, чтобы не париться. Также не стоит ходить легко одетым – дабы не замерзнуть.
Также нужно придерживаться определенных правил питания. Нежелательно есть продукты, которые способны вызвать аллергию, информировали РИА "Новости" в Главном санитарном ведомстве страны.
До прививки не стоит употреблять спиртные напитки. Такой совет ранее давала глава Роспотребнадзора Анна Попова, напоминает RT.
Минздрав РФ уже внес вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок и назвал категории граждан, которые в первую очередь получат инъекцию. В первую очередь, это медработники, представители сферы образования, социального обслуживания, МФЦ, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями.
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