Что запрещено после вакцинации от коронавируса: советы врачей

После прививки от COVID-19 стоит соблюдать некоторые правила

В нашей стране полным ходом идет массовая вакцинация от коронавируса. Что не следует делать тем, кто ее уже прошел, рассказали в Роспотребнадзоре.

Прежде всего, нужно поберечь организм. Не следует слишком укутываться, чтобы не париться. Также не стоит ходить легко одетым – дабы не замерзнуть.

Также нужно придерживаться определенных правил питания. Нежелательно есть продукты, которые способны вызвать аллергию, информировали РИА "Новости" в Главном санитарном ведомстве страны.

До прививки не стоит употреблять спиртные напитки. Такой совет ранее давала глава Роспотребнадзора Анна Попова, напоминает RT

Минздрав РФ уже внес вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок и назвал категории граждан, которые в первую очередь получат инъекцию. В первую очередь, это медработники, представители сферы образования, социального обслуживания, МФЦ, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями.

Полина ДОРОЖКИНА

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