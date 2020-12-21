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В течение последних суток инфекцию из Китая подцепили 29 350 россиян. За все время пандемии заразились 2 877 727 человек.
За сутки в Москве COVID-19 диагностировали у 7 797 горожан. В Петербурге тесты на коронавирус 3 752 человек дали положительный результат. Также заболели 1 523 жителя Московской области.
Жертвами инфекции из Китая за сутки оказались 493 россиянина. Всего из-за коронавируса скончались 51 351 житель нашей страны.
Выздоровели за сутки 19 705 зараженных. С начала пандемии 2 295 362 человека излечились от COVID-19, передает Оперштаб по борьбе с коронавирусом.
В России полным ходом идет вакцинация от COVID-19. Пенсионеров старше 60 лет, возможно, начнут прививать с 21 декабря.
Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса может закончиться в нашей стране к весне. Однако не исключается, что это произойдет значительно раньше.
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