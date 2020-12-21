Власти Незалежной не смогли отстоять интересы своих граждан

Киев отказывается от сотрудничества с Москвой по вакцине от коронавируса, потому что ему запретили это в Вашингтоне. Однако и поставок западных вакцин на Украину в обозримом будущем не предвидится. Об этом сообщил бывший глава правительства Незалежной Николай Азаров.

"Отказ Киева от российской вакцины вызван приказом США",

– написал Азаров в своем телеграм-канале в понедельник, 21 декабря.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский признал, что не может объяснить гражданам, почему отказывается покупать вакцину от COVID-19 в России или наладить производство разработанного в РФ препарата на Украине. По мнению Азарова, причина этому только одна: "Только если была команда американского посольства".

Экс-премьер напоминает, что раньше Киев заявлял о переговорах с компаниями "Pfizer", "Moderna" и "Johnson&Johnson" о поставках вакцины на Украину. Но украинцы должны понимать, что такие поставки, если и будут, то очень нескоро.

"Вашингтон решил, что не будет предоставлять вакцину другим странам, пока доступ к ней не получат все граждане США",

– пишет Азаров. Россия же готова хоть сейчас помочь украинцам, об этом договорился лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Но для этого нужно официальное одобрение Киева как минимум, а в Офисе президента об этом даже слышать не хотят. В результате украинцы остаются абсолютно беззащитны перед эпидемией коронавируса. Е

В ноябре 2020 г. Зеленский сам заразился новой коронавирусной инфекцией, но довольно легко перенес заболевание. Условия его лечения вызвали негодование у украинцев.