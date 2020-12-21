США оставили украинцев без вакцины от COVID-19

США оставили украинцев без вакцины от COVID-19
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Власти Незалежной не смогли отстоять интересы своих граждан

Киев отказывается от сотрудничества с Москвой по вакцине от коронавируса, потому что ему запретили это в Вашингтоне. Однако и поставок западных вакцин на Украину в обозримом будущем не предвидится. Об этом сообщил бывший глава правительства Незалежной Николай Азаров.

"Отказ Киева от российской вакцины вызван приказом США",

написал Азаров в своем телеграм-канале в понедельник, 21 декабря.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский признал, что не может объяснить гражданам, почему отказывается покупать вакцину от COVID-19 в России или наладить производство разработанного в РФ препарата на Украине. По мнению Азарова, причина этому только одна: "Только если была команда американского посольства".

Экс-премьер напоминает, что раньше Киев заявлял о переговорах с компаниями "Pfizer", "Moderna" и "Johnson&Johnson" о поставках вакцины на Украину. Но украинцы должны понимать, что такие поставки, если и будут, то очень нескоро. 

"Вашингтон решил, что не будет предоставлять вакцину другим странам, пока доступ к ней не получат все граждане США",

– пишет Азаров. Россия же готова хоть сейчас помочь украинцам, об этом договорился лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Но для этого нужно официальное одобрение Киева как минимум, а в Офисе президента об этом даже слышать не хотят. В результате украинцы остаются абсолютно беззащитны перед эпидемией коронавируса. Е

В ноябре 2020 г. Зеленский сам заразился новой коронавирусной инфекцией, но довольно легко перенес заболевание. Условия его лечения вызвали негодование у украинцев.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
Сначала сделай прививку а потом изрыгай, смотри, не захлебнись собственной слюной.
Переболел уже в легкой форме. Занятия боксом и спортом помогли перенести это легко. Уже в занзабар скатался после болезни. Обязательно сделаю прививку, когда моя очередь подойдет. Ничем не захлебываюсь, просто ржу на тобой. Хуторской свинарник - это лучший наблюдательный пункт за Россией и тебя не разубедить в этом.
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Гость
Ну тебе из хуторского свинарника вся Россия как на ладони) Дебббилы, бллляддь!
Сначала сделай прививку а потом изрыгай, смотри, не захлебнись собственной слюной.
Гость
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Make Russia great again.
Гость
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Гость
Что-то не видно массовой прививки в России, видать боятся себе своё прививать.
Напрасно ищите подопытных.
Ну тебе из хуторского свинарника вся Россия как на ладони) Дебббилы, бллляддь!
Гость
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вот и нам надо делать как в сша,приоритет свои граждане,а всякие мышебратья на второй очереди.
Поэтому и живём плохо,другим помогаем,а они не ценят.Приоритет-гр.РФ-остальные лесом
Гость
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Что-то не видно массовой прививки в России, видать боятся себе своё прививать.
Напрасно ищите подопытных.
Гость
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Байдун: делает резкое движени сзади Зеля: что вы делайте, я ж президент Байдун: ты пропеллер!
Гость
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Рагулям разрабатывать рты и меньше топить печки, деревья пригодятся для производства гробов.
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