Россия договорилась о сотрудничестве с зарубежным производителем вакцины от COVID-19

Компании подписали первое в мире соглашение о совместной работе над препаратом

НИЦЭМ имени Гамалеи и компания AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом журналистам сообщил Дмитрий Песков.

Российский исследовательский центр и англо-шведская фармацевтическая компания будут работать вместе, чтобы повысить и разнообразить возможности лекарства от коронавируса, передает "Интерфакс". Фактически, это первое в мире соглашение производителей вакцин о сотрудничестве.

Владимир Путин отметил, что своим примером компании приближают победу в борьбе с коронавирусом, пишет телеграм-канал РИА "Новости".

Кроме того, российская вакцина "Спутник V" получила первое зарубежное регистрационное удостоверение – в Белоруссии, сообщает "Известия". В Российском фонде прямых инвестиций также добавили, что препарат эффективен против новых мутаций коронавируса, уточняет телеграм-канал РИА "Новости".

А вот Украина, отказавшаяся от российского препарата, останется без вакцины от COVID-19 надолго.

Карина СИРАЗОВА

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